«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 22 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Барселона» – «Мальорка» в 33-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Барселоны» и ТБ 3.5 за 2.45.

«Барселона» спасла невероятный матч с «Сельтой», уступали 1:3, но смогли даже добиться победы. Это говорит о том, что Флик смог добавить команде характера. Возможно, взяли очки, которые станут по-настоящему «золотыми». Отрыв от «Реала» удалось сохранить, и это очень важно.

Теперь встреча с «Мальоркой», тоже на своём поле. И уже можно в более спокойном режиме сыграть. Ехать никуда не нужно, было время, чтобы перевести дух. «Мальорка» борется за еврокубки, команда крепкая. Поэтому расслабляться тоже не стоит. Однако в первом круге «Барса» выиграла в гостях 5:1. Удобным выглядит этот соперник. Каталонцы сейчас на ходу и должны побеждать убедительно. Да, пропустить по традиции могут, убегать в контратаки островитяне умеют. Но оборона против такого нападения сине-гранатовых не выстоит.

Вижу здесь счёт 3:1, поэтому сыграл бы «П1 и тотал больше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».