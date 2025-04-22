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«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата Испании

«Барселона» — «Мальорка»: прогноз Эдуарда Мора на встречу чемпионата Испании
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Мальорка».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.65.

«В 33-м туре чемпионата Испании «Барселона» дома сыграет против «Мальорки». «Барса» сейчас идёт на первом месте в Ла Лиге с отрывом в четыре очка от «Реала». Конечно, каталонцам ни в коем случае нельзя терять очки. Думаю, вряд ли «Барселона» их потеряет. «Мальорка» же располагается на седьмом месте.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Барселоны», возможно, не сыграет Левандовски из-за травмы. Но, как показывает практика, отсутствие поляка практически никак не сказывается на игре команды. Каталонцы начинают играть с «ложной девяткой». Или Ферран Торрес, или Ольмо занимают эту позицию, забивают много голов и создают много моментов. Флик может спокойно проводить ротацию состава, и это никак на игру не влияет. Молодые, голодные до игры футболисты также играют на высоком уровне.

Я думаю, что «Мальорка» в гостях не сможет ничего «Барселоне» противопоставить. «Барса» сейчас очень хороша, и чемпионство близко. Поэтому мои прогнозы на игру таковы. Первый мой прогноз — это победа «Барселоны» с форой (-1.5). И второй мой прогноз — «Барселона» забьёт больше 2,5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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