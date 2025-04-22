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«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 22 апреля

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 22 апреля
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.46.

«Во втором раунде плей-офф у нас уже два седьмых матча. И советую ставить на то, что будет и третий. Казанцы должны брать победу у себя дома и затягивать серию до максимума. Конечно, камбэк «Динамо» впечатляет. Но не забывайте, что из трёх выигранных встреч команда Кудашова смогла убедительно переиграть соперника лишь в одной. В остальных всё было на тоненького. И в любой момент всё может качнуться в пользу «Ак Барса».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Например, в воскресенье в Москве команда Гатиятулина имела огромное превосходство во втором периоде – и если бы не подвиги Подъяпольского, то именно бело-голубые перед сегодняшним матчем проигрывали бы в серии 2-3. Нельзя недооценивать и кубковый характер «Ак Барса». В первом раунде, оказавшись на грани вылета, они сумели собраться, показать идеальный для себя хоккей и взять две победы подряд. Так что верим в хозяев. Много шайб в этой встрече не будет (максимум четыре), но исход порадует казанских болельщиков», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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