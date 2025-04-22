ФНС поддержала создание реестра «Стопазарт»

Федеральная налоговая служба (ФНС) поддержала инициативу о создании реестра самоограничения на участие в азартных играх «Стопазарт», сообщает «РИА Новости».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в феврале 2025 года направил в ФНС обращение с просьбой рассмотреть его идею. Согласно документу граждане самостоятельно будут вносить себя в реестр «Стопазарт» на период от трёх месяцев до пожизненного запрета.

Автоматически в реестр будут попадать должники по кредитам, штрафам и другим обязательным платежам с просрочкой от трёх месяцев.

В ФНС также обозначили, что Минфин РФ является органом, уполномоченным за выработку государственной политики в области азартных игр.