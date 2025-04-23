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Стал известен фаворит решающего матча серии «Локомотив» — «Авангард»

Стал известен фаворит решающего матча серии «Локомотив» — «Авангард»
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В среду, 23 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» состоится седьмой матч серии «Локомотив» Ярославль — «Авангард» Омск. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Счёт после шести игр равный: 3-3.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Игоря Никитина. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа омского «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что седьмой матч серии не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.04.

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