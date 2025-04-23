«Локомотив» — «Авангард»: прогноз на седьмой матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: второй период результативнее первого за 2.00.

Букмекеры не зря прогнозируют вязкую игру с обилием борьбы и сравнительно небольшим количеством заброшенных шайб. «Локомотив» в принципе весь сезон играет на результат, довольно прагматичен и местами прост. «Авангард» же принял эти правила, он осторожен и готов к мясорубке, как выразился главный тренер клуба Ги Буше после шестой встречи.

Кто в итоге пройдёт дальше — предугадать невозможно. Сейчас такая стадия серии, когда всё будут решать нюансы. Даже та же домашняя атмосфера может негативным образом отразиться на ярославцах. Помимо поддержки, здесь и давление! Однако чего явно не стоит ожидать, так это голевого парада в самом начале седьмой встречи.

За шесть матчей на двоих «Локомотив» и «Авангард» забросили 29 шайб, и на первую двадцатиминутку из них пришлось всего лишь четыре. В то время как на вторые 20 минут игры пришлось 14. Нет никаких видимых предпосылок к тому, что тенденция и подход сторон поменяются. Вероятно, соперники начнут предельно осторожно, боясь пропустить первыми, а второй период проведут более открыто.