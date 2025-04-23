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«Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита

«Интер» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита
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В среду, 23 апреля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан». Стартовый свисток миланского дерби запланирован на 22:00 мск.

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В первом матче соперники разошлись миром — 1:1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» в основное время предлагается с коэффициентом 2.04, что приблизительно равно 48% вероятности.

Победа «Милана» по итогам 90 минут игры оценивается в 3.80, а на ничейный исход можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в ответном матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятный счёт — 1:1 по итогам двух таймов (7.00).

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