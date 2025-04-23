«Интер» — «Милан»: прогноз на ответный матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: обе забьют + «Интер» не проиграет «Милану» за 2.05.

До выхода в финал остался последний шаг. «Милан» не даст более успешному соседу спокойной жизни. С одной стороны, конечно, «россонери» не так уж впечатляют. В турнирной таблице чемпионата Италии идут далековато от еврокубковой зоны, а из Лиги чемпионов вылетели ещё в феврале.

После прихода Сержиу Консейсау удалось выиграть Суперкубок Италии. Причём именно у «Интера». Однако на этом подвиги заканчиваются. «Россонери» показывают очень нестабильные результаты: могут разгромить «Удинезе» (4:0), но уступить «Аталанте» (0:1) и «Наполи» (1:2). При этом у них ещё и с обороной проблемы. Если вынести за скобки матч с удинцами, они пропускают в каждой встрече с середины февраля.

С другой стороны, конкретно на соседа «Милан» научился настраиваться. Начиная с сентября 2024 года провёл с «Интером» четыре встречи в разных турнирах, забил семь мячей и ни разу не проиграл. На этот раз тоже наверняка сможет забить и осложнить жизнь сопернику. Хотя в более стабильных «нерадзурри» всё же верится больше. Вероятно, обе команды забьют, однако номинальные гости не проиграют в основное время.