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Названы шансы «Атлетико» победить «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Названы шансы «Атлетико» победить «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
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24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» примет «Райо Вальекано». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 6.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Райо Вальекано» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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