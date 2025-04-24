«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз на второй матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на второй матч серии «Вашингтон» — «Монреаль».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.88.

В первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» «столичные» сумели добыть победу со счётом 3:2. Правда, победная шайба была заброшена в овертайме. Здесь стоит отметить два момента. Во-первых, «Кэпиталз» пропустили дважды в третьем периоде и упустили преимущество в две шайбы, которое вымучивали на протяжении двух периодов до этого. А ведь играли дома!

Второй момент — игра Александра Овечкина. После рекорда капитан не успокоился и снова продемонстрировал лидерские качества. Россиянину уже 39 лет, а он оформил дубль и отдал голевую передачу в первом матче серии. Причём один из голов оказался победным. Пока прёт, имеет смысл ждать от него новых достижений. Крайне вероятно, что «Кэпиталз», в том числе благодаря капитану, выиграют и второй матч.

Дело в том, что класс сейчас у «Вашингтона» будет повыше. А «Монреаль Канадиенс» не впечатляет. Канадцы забрались в плей-офф впервые за долгое время, но сделали это со скрипом. Заняли восьмое место в Восточной конференции, набрав 91 очко. Отрыв от ближайшего преследователя — два очка. Строго говоря, это отличный соперник для «столичных», чтобы вкатиться. И те уже вкатываются.