«Вашингтон» — «Монреаль»: букмекеры оценили шансы во втором матче серии

В четверг, 24 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится второй матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» в плей-офф НХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно составляет 52% вероятности.

Победа «Монреаль Канадиенс» по итогам трёх периодов оценивается в 3.35 — около 28% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.79.