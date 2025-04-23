Названы шансы Овечкина снова забить «Монреалю»

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В четверг, 24 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится второй матч серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» в плей-офф НХЛ. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Счёт в серии 1:0 в пользу «Кэпиталз».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88.

Победа «Монреаль Канадиенс» по итогам трёх периодов оценивается в 3.30. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.70.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.79.

Гол Александра Овечкина идёт за 1.42 (70% вероятности). В первом матче серии россиянин оформил дубль, а также отметился голевой передачей.