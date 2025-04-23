«Интер» — «Милан»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: победа «Интера» за 1.92.

«Первый матч полуфинала Кубка Италии сыграли 1:1. «Интер» в этом году не выиграл ни одной встречи у «Милана». Но мне кажется, что пришла пора.

Поэтому чистая победа «Интера» в этой игре просто напрашивается. Я думаю, здесь будет самый боевой стартовый состав, и «Интеру» некуда деваться: надо выигрывать.

Ещё я бы поставил на тотал угловых меньше (9,5). Потому что игра, особенно в первом тайме, будет очень осторожная», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».