«Интер» — «Милан»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка Италии 23 апреля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: больше 2.5 углового «Интера» в первом тайме за 1.85.

«Интер» на своём поле сыграет против «Милана». Напомню, в первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.

Уже три раза в этом календарном году соперники встречались. Сначала победил «Милан» в Суперкубке. Тогда «Интер» вёл 2:0, но в итоге проиграл 2:3. Затем были две ничьих. Но «Интер» сейчас выглядит куда сильнее «Милана» и должен наконец добиться победы. Причём, как мне кажется, сделать это уверенно.

У «Милана» дела становятся плохо. Ходят разговоры о возможной смене руководства и главного тренера. Бывают отдельные вспышки, как, например, в матче с «Удинезе», где «Милан» победил крупно, но в целом команда показывает нестабильный, несбалансированный футбол. Сейчас «Милан» лишь девятый в Серии А.

Оба клуба проиграли свои последние матчи в чемпионате, уступив прямым конкурентам за попадание в Лигу чемпионов. Я считаю, что «Интер» проиграл не по делу. У команды было оправдание: она провела изнурительный ответный матч в Лиге чемпионов. Думаю, на матч чемпионата просто не хватило сил и эмоций. Но к вечеру среды «Интер» полностью восстановится и покажет агрессивный, качественный футбол.

Серьёзных проблем у «Интера» по большому счёту быть не должно. Более того, я ожидаю от команды активного начала. Поэтому мой прогноз — больше 2.5 углового «Интера» в первом тайме», — приводит слова Мора «РБ Спорт».