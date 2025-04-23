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«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии

«Интер» — «Милан»: ставка Александра Мостового на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Очередное миланское дерби в этом сезоне, «Интер» против «Милана». Это ответный матч полуфинала Кубка Италии. В сезоне это их пятая очная встреча, и, несмотря на разницу в форме, команда Индзаги ещё ни разу за этот период не обыгрывала оппонента. И, что самое интересное, я думаю, клуб и сейчас не победит, по крайней мере, в основное время.

Дело в том, что для «Интера» настал очень трудный отрезок сезона. Или лучше сказать, он продолжается. Ведь коллектив претендует на победу сразу в трёх турнирах – Серии А, Лиге чемпионов и Кубке Италии. Особенно, конечно, важно, что подопечные Индзаги в полуфинал ЛЧ прошли, смогли они уверенно выбить «Баварию», большое достижение. В чемпионате, правда, «забуксовал» «Интер» в самый неподходящий момент – проиграл он «Болонье» на прошлых выходных. И теперь интрига в борьбе за скудетто выросла ещё сильнее – у миланцев и «Наполи» одинаковое количество очков.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Милана» же совсем другая ситуация. Кубок Италии – последний турнир, который он ещё может выиграть в этом сезоне. Из ЛЧ клуб рано и бесславно вылетел, в Серии А даже на топ-7 сейчас не претендует. Правда, один трофей у команды Консейсау уже есть – в январе она в доминирующей манере взяла Суперкубок Италии. Теперь вот попытается побороться за Кубок.

Так что, если рассматривать то, как географические соседи проводят этот сезон на дистанции, то «Интер» должен считаться безоговорочным фаворитом. Но вот если смотреть на последние матчи, на то, в каких турнирах какие шансы у них на победу, какие приоритеты они расставляют, то не уверен, что прямо все силы команда Индзаги согласится тут оставить на поле. Серия А и Лига чемпионов всё-таки поважнее будут.

В общем, игра интересная, непредсказуемая. Ставлю снова у них на счёт 1:1 – коэффициент 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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