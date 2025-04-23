«Интер» — «Милан»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: победа «Интера» за 2.01.

«Первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Миланом» и «Интером» прошёл три недели назад. Фаворитом в противостоянии были чёрно-синие, но в первом тайме обе команды почти ничего не создали. После перерыва практически сразу красно-чёрные забили, отличился Тэмми Абрахам с передачи Фофана. Показалось, что «Милан» в третий раз в сезоне сможет обыграть своих соседей. До этого они побеждали в чемпионате и в финале Суперкубка Италии. Но «Интер» взялся за дело и на 67-й минуте Хакан Чалханоглу счёт сравнял, так и закончили 1:1.

За прошедшее с первого полуфинала время «Милан» провёл три матча в Серии А, сыграл 2:2 с «Фиорентиной», разгромил «Удинезе» 4:0 и в минувшие выходные уступил дома «Аталанте». У «Интера» календарь был понасыщеннее. В чемпионате результаты идентичные, победа, ничья и поражение. Но при этом команда Симоне Индзаги в 1/4 финала Лиги чемпионов прошла мюнхенскую «Баварию» и теперь в следующем раунде ей предстоит встреча с испанской «Барселоной».

Фаворитом на выход в финал по-прежнему букмекеры видят «Интер», несмотря на то что чёрно-синие в этом сезоне ни разу не обыгрывали «Милан», попыток было уже четыре. Две ничьих и две победы красно-чёрных. И именно от этого давайте оттолкнёмся, математически вероятность победы «Интера» выше. Плюс надо не забывать, что команда Индзаги и борется за скудетто, и в полуфинале Лиги чемпионов, а потому затягивать выяснение в предстоящем матче им точно не стоит», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».