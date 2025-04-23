«Интер» — «Милан»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/2 финала Кубка Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Милан».

Ставка: проход «Интера» за 1.52.

«Несмотря на свою сегодняшнюю лидирующую позицию в итальянском футболе, «Интер» в нынешнем сезоне не выиграл у «Милана» ни одного из четырёх матчей. В результате обидная для «нерадзурри» фраза, что они «разучились побеждать в дерби», уже стала расхожей.

Вот и первая встреча этого полуфинального противостояния в национальном Кубке завершилась вничью — 1:1. Номинальные гости (ведь обе игры проходят на общем для двух клубов стадионе «Сан-Сиро») были вынуждены обходиться без не успевшего набрать форму после травмы Лаутаро Мартинеса. В этой ситуации дуэт Тюраму в атаке составил Корреа.

Но сравнял счёт в середине второго тайма не кто-то из них, а полузащитник Чалханоглу, правда, с передачи Корреа.

После довольно неожиданного выездного поражения от «Болоньи» (0:1) — с мячом, пропущенным уже в добавленное время, теперь, перед 34-м туром, «Интер» уже не единоличный лидер Серии А, а делит эту позицию с «Наполи». Возвращаясь к «Болонье», заметим, что именно она, скорее всего, станет вторым финалистом Кубка.

По забитым мячам (72) команда Индзаги на голову выше всех в лиге. Такая результативность обеспечивает «Интеру» и лучшую разницу (+40), даже несмотря на то, что пропускает команда немало (тут её показатель сравним, скажем, с таким же у занимающей восьмое место «Фиорентины»). Сегодняшний «Милан» под руководством Консейсау тоже имеет проблемы с обороной, часто пропуская даже в успешных для себя матчах. Как и «Интер», последний матч команда проиграла (0:1), уступив дома «Аталанте», и располагается в середине турнирной таблицы — на таком месте, которое, конечно же, далеко от опасной зоны, но и особых шансов на итоговую высокую строчку не даёт.

По большому счёту Кубок Италии остаётся для «Милана» последней надеждой сезона. Напомню, что, в отличие от «Интера», сумевшего пройти в полуфинал ЛЧ, преодолев сопротивление самой «Баварии», его сосед ещё в стыковых матчах не справился с «Фейеноордом». Который «Интер», кстати, затем без особого труда переиграл в обоих встречах 1/8 финала», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».