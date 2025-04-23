Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хетафе» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

«Хетафе» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал».

Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.25.

«Реал» в последнее время очень сильно лихорадит, и более или менее качественная победа была как раз в последнем туре над «Бильбао». Но «Атлетик» предстал в совершенно ужасном виде. Я думаю, что после Лиги Европы игроки были уставшие.

Испания — Примера . 33-й тур
23 апреля 2025, среда. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Визит в Хетафе тяжело дастся «Реалу», это практически дерби. У «Хетафе» тяжёлый для игры стадион, а команда не даёт играть сопернику. У «Мадрида» через три дня будет матч сезона – финал Кубка с «Барсой», и это единственная возможность выиграть трофей. Поэтому ротация просто неизбежна. Выставлять основу нет смысла в данной ситуации, потому что у «Реала» практически не осталось шансов на чемпионство. Думаю, вся ставка будет на Кубок, то есть будет ротация.

Для «Хетафе» это один из матчей сезона. Для таких команд приезд «Барсы» или «Реала» — это всегда событие. Напомню, с «Барселоной» клуб сыграл вничью. Считаю, что «Хетафе» не проиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Хетафе» — «Реал». Анчелотти вынудит «Барселону» оглядываться
«Хетафе» — «Реал». Анчелотти вынудит «Барселону» оглядываться
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android