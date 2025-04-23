«Хетафе» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Реал».

Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.25.

«Реал» в последнее время очень сильно лихорадит, и более или менее качественная победа была как раз в последнем туре над «Бильбао». Но «Атлетик» предстал в совершенно ужасном виде. Я думаю, что после Лиги Европы игроки были уставшие.

Визит в Хетафе тяжело дастся «Реалу», это практически дерби. У «Хетафе» тяжёлый для игры стадион, а команда не даёт играть сопернику. У «Мадрида» через три дня будет матч сезона – финал Кубка с «Барсой», и это единственная возможность выиграть трофей. Поэтому ротация просто неизбежна. Выставлять основу нет смысла в данной ситуации, потому что у «Реала» практически не осталось шансов на чемпионство. Думаю, вся ставка будет на Кубок, то есть будет ротация.

Для «Хетафе» это один из матчей сезона. Для таких команд приезд «Барсы» или «Реала» — это всегда событие. Напомню, с «Барселоной» клуб сыграл вничью. Считаю, что «Хетафе» не проиграет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».