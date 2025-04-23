«Хетафе» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Хетафе» и «Реал» Мадрид встретятся в дерби в 33-м туре чемпионата Испании. Всё-таки хозяевам поля будет сложно навязать борьбу сопернику, сколько бы проблем ни было сейчас у «сливочных».

Не так много шансов у «Реала» осталось, чтобы выиграть хоть что-то в этом сезоне. На прошлой неделе он выбыл из, пожалуй, главного «своего» турнира – Лиги чемпионов. «Арсенал» слишком хорош был, просто не оставил шансов команде Анчелотти, грамотно сыграл с ней. Плюс Мбаппе и Винисиус выступили далеко не лучшим образом, да и другие футболисты тоже не показали свой максимум, разве что Куртуа спасал.

Но сильно игроков «Реала» я не виню. Можно сказать, они весь сезон почти одинаковым составом из 13 футболистов играют. Им бы ещё пару-тройку качественных игроков. Тот же Модрич уже не выдерживает темп все 90 минут, также травм много. Отсюда, в основном, и неудачи. В Примере тоже уже вряд ли удастся «Королевскому клубу» навязать борьбу «Барселоне», каталонцы надёжно выступают и вряд ли позволят себя нагнать уже.

У «Хетафе» в целом для своего уровня дела идут не так и плохо. В трёх из шести последних встреч команда выигрывала, в том числе одолела она «Атлетико» — 2:1. Но вот в других противостояниях были проигрыши, их было больше за последние месяцы, чем викторий.

С 39 очками «Хетафе» идёт на 12-м месте и, в общем-то, чувствует себя явно неплохо, отрыв от зоны вылета у него составляет восемь очков, которые преследователям вряд ли удастся сократить. Более того, от зоны еврокубков мадридцев отделяют всего четыре балла, но и тут я не думаю, что есть смысл говорить про какие-то шансы коллектива на сильное повышение.

Всё-таки «Реал» теперь участвует только в Примере и Кубке Испании. Чуть проще ему будет, чем ещё пару недель назад. Сейчас жду победы гостей со счётом 2:1 – коэффициент 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».