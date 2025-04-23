«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.65.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» встретятся в 34-м туре чемпионата Англии. Не думаю, что у «канониров» тут трудности могут возникнуть.

«Арсенал» продолжает демонстрировать свой высокий класс. На выходных он не дал «Ливерпулю» досрочно стать чемпионом. Впрочем, это и не так удивительно – в соперниках у «канониров» был «Ипсвич» из зоны вылета. Его команда Артеты разгромила 4:0.

В АПЛ серия «Арсенала» без поражений длится с конца февраля. Хотя за этот период клуб часто чередовал победы и ничьи, из-за чего окончательно выпал из борьбы за чемпионство. Сейчас, скорее, пытается сохранить второе место, отрыв от третьей строчки уже не такой большой.

Также важно упомянуть, что «Арсенал» участвует в Лиге чемпионов. Там он уже в 1/4 финала прошёл тяжелейшего соперника — «Реал» Мадрид. Причём в обеих играх победили «канониры», уверенно проводили встречи – 3:0 и 2:1. Далее в полуфинале «Арсенал» сыграет с «ПСЖ», и первая игра пройдёт уже через неделю.

Стоит ли сильно рассуждать про уровень «Кристал Пэлас» сейчас? Всё-таки стоит отметить форму клуба, она далеко не лучшая сейчас. «Орлы» идут на небольшой серии без побед, причём дважды они пропустили пять мячей – 2:5 от «Ман Сити» и 0:5 от «Ньюкасла», затем была нулевая ничья с «Борнмутом» (0:0).

Но вот до этой мини-серии «Пэлас» как раз долго не проигрывал, часто побеждал. Но в таблице он всё равно идёт низко, на 12-м месте. Даже в топ-10 тяжело будет коллективу финишировать. Так что уровень «орлов» всё же сильно ниже, чем у «канониров». «Арсенал» ещё и дома играет.

Так что ставлю на уверенную победу «Арсенала» с форой (-1) мяч за 1.65», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».