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«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.85.

«Седьмые матчи — это всегда непредсказуемость, нервы и колоссальное напряжение. Именно такую игру мы увидим в среду в Уфе. «Салават Юлаев» отыгрался в серии с 1–3 и дважды одолел «Спартак» в овертайме. Казалось бы, команда Виктора Козлова сейчас на эмоциональном подъёме. Но всё не так однозначно.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во-первых, обыграть равного соперника дважды подряд — это одно, а трижды — уже совсем другое. Возможно, в предыдущих матчах «Спартаку» не хватило концентрации, но теперь отступать некуда: на кону — первый в истории клуба выход в полуфинал Кубка Гагарина.

Во-вторых, у «Салавата» — серьёзные кадровые потери. Джош Ливо пропустил шестую игру из-за травмы и вряд ли появится на льду в седьмой. Также отсутствует Нэйтан Тодд. А это ключевые игроки уфимской команды. У «Спартака» же все лидеры в строю — и это большое преимущество для коллектива Алексея Жамнова.

И, наконец, третий момент — ставка «Салавата» на молодого вратаря Семёна Вязового. Он играет уверенно, но в матче такого уровня опыта может просто не хватить.

Моя ставка: победа «Спартака», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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