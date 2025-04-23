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«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: ТБ 6.5 за 2.06.

«Первый матч этой серии ясно показал: скучно не будет. Фанатам обеих команд пора запасаться успокоительным — нас ждут напряжённые и непредсказуемые игры. До конца второго периода первой встречи ничего не предвещало, что у «Эдмонтона» вообще будут шансы. Гости выглядели пассивно и в атаке почти ничего не показывали. Но потом проснулся Коннор Макдэвид.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Капитан «Ойлерз» способен в одиночку вытянуть команду из любой передряги. В этой встрече он набрал 4 (1+3) очка и стал главным героем камбэка с 0:4. Именно он сравнял счёт — 5:5. И по иронии судьбы именно его передачу перехватил Владислав Гавриков за минуту до конца основного времени и отдал ассист на Филиппе Дано.

У «нефтяников» не только Макдэвид, но и Драйзайтль с Бушаром. Защита «Лос-Анджелеса» хотя и надёжна, но даже она не справляется с таким натиском. Зато у «Кингз» в отличной форме Андрей Кузьменко — в первом же матче плей-офф в карьере он набрал 3 (1+2) очка.

В общем, голов в этой серии будет много», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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