В Нью-Йорке хотят ввести суточные лимиты на ставки

В нижнюю палату законодательной Ассамблеи Нью-Йорка внесли законопроект, который вводит лимиты на суточный игровой депозит и сумму ставок за этот период. Автором документа стал один из членов Комитета по скачкам и ставкам. Сообщение об этом появилось на сайте законодательного органа Нью-Йорка.

Документ содержит в себе предложение о суточном лимите игрового депозита в размере $ 5 тыс. Таким же планируют установить и лимит на ставки в течение суток.

Кроме того, законопроект предлагает жёстко ограничить рекламу игорного бизнеса. Автор документа предложил запретить рекламу гэмблинг-компаний с 8:00 до 22:00 местного времени, а также во время прямых трансляций спортивных соревнований.