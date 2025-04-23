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В Нью-Йорке хотят ввести суточные лимиты на ставки

В Нью-Йорке хотят ввести суточные лимиты на ставки
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В нижнюю палату законодательной Ассамблеи Нью-Йорка внесли законопроект, который вводит лимиты на суточный игровой депозит и сумму ставок за этот период. Автором документа стал один из членов Комитета по скачкам и ставкам. Сообщение об этом появилось на сайте законодательного органа Нью-Йорка.

Документ содержит в себе предложение о суточном лимите игрового депозита в размере $ 5 тыс. Таким же планируют установить и лимит на ставки в течение суток.

Кроме того, законопроект предлагает жёстко ограничить рекламу игорного бизнеса. Автор документа предложил запретить рекламу гэмблинг-компаний с 8:00 до 22:00 местного времени, а также во время прямых трансляций спортивных соревнований.

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