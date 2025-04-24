«Осасуна» — «Севилья»: прогноз и ставки

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Осасуна» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Осасуны» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности.

Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Осасуна» — «Севилья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.