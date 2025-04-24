«Осасуна» — «Севилья»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу Ла Лиги «Осасуна» — «Севилья».

Ставка: «Осасуна» победит за 2.55.

«Осасуна» проиграла всего-навсего 3 из 13 предыдущих матчей. При том два поражения потерпела на выезде. Одно не есть хорошо: ничьих накопилось многовато — 14 (больше всех в лиге).

Для красно-белых сезон складывается не так удачно. Из-за неудовлетворительных результатов Гарсия Пимьента был освобождён от обязанностей главного тренера «Севильи». Вакантное место занял Хоакин Капаррос, ранее уже работавший в клубе. Когда-то он выводил «Севилью» в Примеру. Последним местом работы Капарроса была сборная Армении.

Возвращение началось с ничьей. Севильцы не смогли на своём поле обыграть борющийся за выживание «Алавес» (1:1). Не удержали шаткое преимущество.

Назначение Капарроса должно было дать севильцам импульс, воодушевить. Только вот пока смена тренера пользы не приносит. Необходимо больше времени, чтобы разгрести завалы. Безвыигрышная серия красно-белых в Примере насчитывает пять встреч (четыре поражения и ничья с явным аутсайдером). Выбраться из ямы будет непросто.