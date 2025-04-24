«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Бетис» примет «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности.

Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бетис» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.