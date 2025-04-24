Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании
Комментарии

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Бетис» примет «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Бетис» — «Вальядолид». Лига чемпионов, Антони и Иско идут к тебе!
«Бетис» — «Вальядолид». Лига чемпионов, Антони и Иско идут к тебе!

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности.

Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бетис» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

Материалы по теме
«Атлетико» — «Райо Вальекано». Мадридское дерби взбодрит Симеоне
«Атлетико» — «Райо Вальекано». Мадридское дерби взбодрит Симеоне
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android