«Бетис» — «Вальядолид»: прогноз на матч в Севилье

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на игру Примеры «Бетис» — «Вальядолид».

Ставка: «Бетис» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.50.

«Бетис» порывается закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Зелёно-белые немного отстают от топ-5, зато выиграли семь из девяти предыдущих матчей Примеры. Поражение от «Вильярреала» — самого что ни на есть прямого конкурента — не сбило севильцев с намеченного пути. Исправились с ходу, уверенно обыграв на выезде «Жирону» (3:1).

Всего в девяти предыдущих встречах чемпионата Испании зелёно-белые забили 18 мячей. Интересно, сколько отгрузят «Вальядолиду»? Бело-фиолетовые замыкают турнирную таблицу чемпионата Испании. Понижения в дивизионе уже точно не избежать. Безвыигрышная серия «Вальядолида» становится всё больше. Насчитывает 13 встреч.

Бело-фиолетовые стараются изо всех сил постоять за свою честь. В двух предыдущих турах Ла Лиги забили по два мяча «Атлетико» и «Осасуне». Тем не менее ни у мадридцев, ни у басков отнять очки не получилось. Проиграли со счётом 2:4 и 2:3 соответственно.

У «Вальядолида» напрочь отсутствует скоординированность в оборонительных действиях. В среднем за встречу в Примере команда пропускает 2,35 мяча, что с громадным отрывом является худшим показателем в лиге. Больших проблем с таким соперником у «Бетиса» возникнуть не должно, а потому и шансы на Лигу чемпионов станут выше.