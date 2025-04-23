«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз на решающий матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на седьмой матч серии «Салават Юлаев» — «Спартак».

Ставка: «Салават» победит за 2.14.

«Спартак», казалось, уже был одной ногой в следующем раунде плей-офф КХЛ. Начав серию с крупного поражения в Уфе, московский клуб выиграл трижды подряд. Оставался последний шаг, одна победа, чтобы закрыть все вопросы и спокойно готовиться к следующему сопернику.

Однако в пятой встрече выиграть в Уфе не получилось, хотя дошло дело до овертайма. А в шестом матче красно-белые уступили на своём льду. Тоже в овертайме. Теперь серия вернулась в Башкортостан, и столичному клубу остаётся уповать только на везение.

Главный козырь «Салавата Юлаева» — игра на домашней арене. Во время регулярки команда была лучшей по набранным очкам на своём льду, а из семи домашних матчей в плей-офф выиграла шесть с общим счётом 30:9. К слову, в пяти встречах дело завершалось в основное время. Так что «Спартак» свой шанс упустил.