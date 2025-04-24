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«Миннесота» — «Вегас»: стал известен фаворит третьего матча серии

«Миннесота» — «Вегас»: стал известен фаворит третьего матча серии
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25 апреля состоится третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Миннесота» примет «Вегас». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол.

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Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск. Счёт в серии 1-1.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вегаса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 43% вероятности.

Победа «Миннесоты» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80. Поставить на ничью можно за 4.00.

Вместе с тем аналитики ожидают, что третий матч серии плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Вегас» получится результативным. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60.

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