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«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли

«Миннесота» — «Вегас»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на третий матч серии «Миннесота» — «Вегас».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.75.

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Сдаётся, серия закончится не скоро. «Миннесота» сравняла счёт, выиграв второй матч со счётом 5:2. Главным героем встречи был признан Кирилл Капризов. Он оформил дубль и отдал шедевральную голевую передачу, напоминающую футбольный навес.

Капризову покорилось сразу несколько исторических достижений. Он стал первым игроком «Миннесоты», кто в трёх встречах плей-офф забросил две шайбы и более. Набрал три очка и более в двух матчах Кубка Стэнли, чего ранее не удавалось ни одному хоккеисту «дикарей».

На неудачное выступление и разгромное поражение «рыцарям» надо реагировать. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Первые два матча серии получились результативными. Как бы внимательно соперники ни оборонялись, мастерство нападающих берёт верх. Ждём новых шедевров и в исполнении Кирилла Капризова. В 43 играх в этом сезон он забросил 27 шайб и отдал 34 голевые передачи. А пять очков в двух встречах плей-офф — это цветочки.

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