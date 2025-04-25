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Названы шансы «Краснодара» победить махачкалинское «Динамо»

Названы шансы «Краснодара» победить махачкалинское «Динамо»
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25 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.98, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Махачкала — «Краснодар» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

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