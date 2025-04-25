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«Аталанта» — «Лечче»: прогноз и ставка на матч Серии А

«Аталанта» — «Лечче»: прогноз и ставка на матч Серии А
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25 апреля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо состоится матч 34-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Лечче». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение бергамаскам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно равно 78% вероятности.

Победа «Лечче» оценивается в 13.0 — около 7% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 6.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

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