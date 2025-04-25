«Динамо» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч РПЛ

В субботу, 26 апреля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 26-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа московского «Динамо» оценивается в 3.60, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.