«Атлетико» — «Райо Вальекано»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Атлетико» 2:0 за 5.80.

«Дерби Мадрида пройдет в 33-м туре чемпионата Испании — «Атлетико» против «Райо Вальекано». Обе команды нестабильно выступают в последнее время, но предпочтение я все равно отдаю более статусным хозяевам поля.

«Атлетико» провалил последние месяцы в чемпионате. Слишком часто клуб терял очки, из-за чего уже, по сути, выбыл из чемпионской гонки — от первой «Барселоны» он отстает на десять очков. А ведь еще в начале года разрыв между ними был минимален. Второй «Реал» подопечные Симеоне еще могут обогнать, отставание насчитывает шесть баллов, команда Анчелотти тоже нестабильно играет.

У «Райо Вальекано» своя борьба. Он тоже в последнее время выглядел не лучшим образом, опустился уже на десятое место, хотя еще недавно претендовал на еврокубки. Собственно, шансы на попадание в Лигу конференций у «пчел» еще есть, разрыв с восьмой «Сельтой» насчитывает всего лишь два балла. Но нужно коллективу начать стабильнее выступать.

Сейчас у «Райо» идет серия без побед из трех матчей — 0:4 от «Эспаньола», 1:3 от «Атлетика» и 1:1 с «Валенсией». Дважды за этот период клуб играл с нижестоящими оппонентами и потерял очки с ними. У «Атлетико» ситуация чуть оптимистичнее, недавно были победы над «Севильей» (2:1) и «Вальядолидом» (4:2). Правда, все «омрачило» поражение на выходных от «Лас-Пальмаса», борющегося за выживание (0:1).

Да, обеим командам сильно не хватает стабильности. Но все же уровень выше у «Атлетико», тут он обязан набирать три очка, особенно после неудачи в прошлом туре. Моя ставка — точный счет 2:0 с коэффициентом 5.80», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».