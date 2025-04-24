Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Осасуна» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

«Осасуна» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Севилья».

Ставка: победа «Осасуны» с форой (-1) за 3.80.

«24 апреля на стадионе «Эль-Садар» сыграют «Осасуна» и «Севилья» в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Обе команды располагаются во второй половине таблицы. «Осасуна» занимает 11-е место, «Севилья» опустилась на 15-е. Можно сказать, что встречаются турнирные конкуренты, поскольку клубы идут очень близко по очкам.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Осасуна» подходит к матчу с двумя победами подряд. 20 апреля команда обыграла «Вальядолид», а 13 апреля — «Жирону». Эмоциональный фон говорит в пользу хозяев в ближайшей игре. «Севилья», напротив, не радует результатами последних матчей. В пяти прошлых играх — четыре поражения и одна ничья, а последний раз команда выигрывала ещё 3 марта у «Реала Сосьедад».

Анализ очных встреч не имеет большого смысла. Последний раз соперники встречались 2 декабря, тогда матч закончился вничью (1:1). «Осасуна» сыграет дома и будет фаворитом ближайшей игры. В прекрасной форме хорватский нападающий Анте Будимир – он забивает два матча подряд. Сделаем ставку на победу «Осасуны» с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Осасуна» — «Севилья». Бывшему тренеру сборной Армении нужно время
«Осасуна» — «Севилья». Бывшему тренеру сборной Армении нужно время
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android