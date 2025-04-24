«Осасуна» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Осасуна» — «Севилья».

Ставка: победа «Осасуны» с форой (-1) за 3.80.

«24 апреля на стадионе «Эль-Садар» сыграют «Осасуна» и «Севилья» в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Обе команды располагаются во второй половине таблицы. «Осасуна» занимает 11-е место, «Севилья» опустилась на 15-е. Можно сказать, что встречаются турнирные конкуренты, поскольку клубы идут очень близко по очкам.

«Осасуна» подходит к матчу с двумя победами подряд. 20 апреля команда обыграла «Вальядолид», а 13 апреля — «Жирону». Эмоциональный фон говорит в пользу хозяев в ближайшей игре. «Севилья», напротив, не радует результатами последних матчей. В пяти прошлых играх — четыре поражения и одна ничья, а последний раз команда выигрывала ещё 3 марта у «Реала Сосьедад».

Анализ очных встреч не имеет большого смысла. Последний раз соперники встречались 2 декабря, тогда матч закончился вничью (1:1). «Осасуна» сыграет дома и будет фаворитом ближайшей игры. В прекрасной форме хорватский нападающий Анте Будимир – он забивает два матча подряд. Сделаем ставку на победу «Осасуны» с форой (-1)», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».