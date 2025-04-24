«Болонья» — «Эмполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Италии «Болонья» — «Эмполи».

Ставка: обе забьют за 2.25.

«Сложно давать прогноз на этот матч по одной простой причине. Первая игра между этими командами, первый полуфинал на поле «Эмполи», завершился разгромной победой «Болоньи» (3:0). Сложно себе представить, что же должно такое произойти, чтобы один из аутсайдеров Серии А разгромил четвертую команду чемпионата на ее поле. То есть выиграл минимум в три мяча. Это почти нереально.

«Болонья» борется за топ-4. «Болоньи» нужно попадать в зону Лиги чемпионов. Она сейчас там находится. У «Болоньи» напряженный календарь на финише сезона. Очень серьезная конкуренция. «Болонья», конечно, делает ставку на чемпионат и попадание в главный еврокубок второй год подряд.

У «Эмполи» напряженная борьба за выживание. «Эмполи» сейчас в зоне вылета. И понятно, что главное — сохранить прописку в Серии А, а не выйти в финал кубка. Плюс первый матч завершился 0:3. Так что я думаю, обе команды, оба тренера будут ротировать состав.

Я в таких случаях, когда матч полутоварищеский, да, в турнирном плане почти ничего не решающий, и еще есть задача в чемпионате у обеих команд — в такой ситуации просто беру обе забьют. Еще и коэффициент 2,25. В двух из трех последних матчей между этими командами ставка обе забьют проходила.

«Болонья» играет во владение. «Эмполи» — контратакующая команда, у нее низкий процент владения, и «Эмполи» на контратаках может «Болонью» наказать. Тем более «Болонья», по-моему, семь голов после контратак только в чемпионате пропустила. У «Эмполи» будет пространство, а «Болонья» сама наверняка что-то забьет», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».