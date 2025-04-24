«Болонья» — «Эмполи»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинальный матч Кубка Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Италии «Болонья» — «Эмполи».

Ставка: победа «Болоньи» и её индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.82.

«Первый полуфинальный матч Кубка Италии между «Болоньей» и «Эмполи» прошёл три недели назад. Даже в гостях команда Винченцо Итальяно была фаворитом, но казалось, что хозяева дома смогут навязать борьбу. Однако уже в первом тайме «Болонья» забила дважды усилиями Орсолини и Даллинги. После перерыва «Эмполи» пошёл на кадровые изменения, но на 51-й минуте счёт стал уже 3:0 в пользу гостей, в оставшееся время моментов было немного, так и завершили.

За прошедшее время «Болонья» играла чемпионат Италии со всеми лидерами, уступили «Аталанте», оформили ничью с «Наполи» и в прошлые выходные победили главного претендента на скудетто — «Интер». Сейчас команда Итальяно — четвёртая, и ей вполне по силам вновь квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Эмполи» совсем в иной ситуации, они занимают 19-е место и борются за выживание, до спасительной зоны всего одно очко, но последняя победа в чемпионате была ещё в прошлом году.

Кажется, что интрига в этой паре закончилась ещё в первой игре, да и «Эмполи» сейчас надо думать о сохранении прописки в Серии А, а не о сотворении чуда для выхода в финал Кубка Италии. Команда Итальяно играет дома и наверняка захочет порадовать своих болельщиков уверенным выходом в финал», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».