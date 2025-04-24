«Тампа-Бэй» — «Флорида»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Тампы» за 2.31.

«Лайтнинг» откровенно провалили первый матч плей-офф, уступив «Пантерз» с разгромным счётом 2:6. Особенно тяжело сложилась игра для Андрея Василевского — он пропустил шесть шайб после 16 бросков. Тем не менее Джон Купер не стал менять вратаря: он знает, что Василевский терпеть не может сходить с дистанции досрочно и умеет собраться даже после самых неудачных отрезков.

Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярного чемпионата, выглядел максимально заряженным, но «Флорида» сыграла против него жёстко и грамотно. В частности, персонально его «опекал» Дмитрий Куликов.

Несмотря на поражение в первом матче, во второй игре я ставлю на «Тампу». Во-первых, команда сейчас выглядит мощнее, чем в прошлом сезоне, когда вылетела от этих же «Пантерз» в первом раунде. Василевский должен прибавить, а Кучеров — сыграть злее. Его связка с Брэйденом Поинтом по-прежнему одна из самых сильных в лиге.

Во-вторых, у «Флориды» тоже хватает сложностей. Мэттью Ткачук только недавно вернулся после двухмесячного перерыва из-за травмы. Да, он оформил дубль в большинстве, но первая игра — это всегда эмоции. Спад, скорее всего, не за горами.

Эта серия обещает быть долгой и упорной, но сейчас самое время поверить в «Тампу», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».