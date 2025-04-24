«Миннесота» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Годен Найтс».

Ставка: ТБ 6 за 2.26.

«Два стартовых матча в Лас-Вегасе ясно показали: несмотря на статус фаворита, «Голден Найтс» легко «Миннесоту» не пройдут. Это серия, которая вполне может растянуться надолго.

В первой встрече хозяева одержали победу, хоть и позволили сопернику сократить отставание в концовке. Во второй игре «Вегас» начал мощно, но уже к середине первого периода перестал доминировать. В итоге победа ушла к «Миннесоте», а у «рыцарей» пошли ошибки.

В отличной форме находится Кирилл Капризов. Он недавно вернулся после операции и уже успел напомнить о себе: раздаёт классные передачи, эффектно забивает. У «Вегаса» пока вызывает вопросы игра Хилла — он ещё не выглядит тем вратарём, который брал Кубок Стэнли. Пропускает он прилично.

Третий матч серии обещает быть результативным. Я уже упомянула фактор Капризова, но и атака «Вегаса» способна включиться на полную. Там шикарный выбор форвардов. Стоит ждать активных действий от россиян в составе «Голден Найтс» — Иван Барбашев и Павел Дорофеев были заметны в «регулярке», теперь им пора проявить себя и в плей-офф», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».