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«Миннесота» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру плей-офф НХЛ

«Миннесота» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру плей-офф НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Годен Найтс».

Ставка: ТБ 6 за 2.26.

«Два стартовых матча в Лас-Вегасе ясно показали: несмотря на статус фаворита, «Голден Найтс» легко «Миннесоту» не пройдут. Это серия, которая вполне может растянуться надолго.

В первой встрече хозяева одержали победу, хоть и позволили сопернику сократить отставание в концовке. Во второй игре «Вегас» начал мощно, но уже к середине первого периода перестал доминировать. В итоге победа ушла к «Миннесоте», а у «рыцарей» пошли ошибки.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В отличной форме находится Кирилл Капризов. Он недавно вернулся после операции и уже успел напомнить о себе: раздаёт классные передачи, эффектно забивает. У «Вегаса» пока вызывает вопросы игра Хилла — он ещё не выглядит тем вратарём, который брал Кубок Стэнли. Пропускает он прилично.

Третий матч серии обещает быть результативным. Я уже упомянула фактор Капризова, но и атака «Вегаса» способна включиться на полную. Там шикарный выбор форвардов. Стоит ждать активных действий от россиян в составе «Голден Найтс» — Иван Барбашев и Павел Дорофеев были заметны в «регулярке», теперь им пора проявить себя и в плей-офф», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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