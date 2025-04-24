Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед полуфиналами

Вчера определились полуфинальные пары Кубка Гагарина. За трофей продолжают борьбу четыре клуба. «Локомотив» встретится с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» — с московским «Динамо». Букмекеры принимают ставки на чемпиона.

По оценке аналитиков, больше всего шансов завоевать Кубок Гагарина у «Локомотива». Поставить на чемпионство ярославцев можно за 1.87. Команда Игоря Никитина в предыдущем раунде в семи матчах сломила сопротивление «Авангарда».

Сделать ставку на челябинский «Трактор» можно с коэффициентом 4.30. Подопечные Бенуа Гру первыми оформили путёвку в полуфинал, победив в серии минское «Динамо» со счётом 4-1.

Шансы московского «Динамо» оценили в 5.25. Бело-голубые начали серию с «Ак Барсом» с двух поражений, но затем выиграли четыре встречи подряд.

Наконец, на «Салават Юлаев» можно заключить пари с коэффициентом 8.00. Команда Виктора Козлова отыгралась с 1-3 в серии со «Спартаком».

Полуфиналы КХЛ стартуют 27 апреля.