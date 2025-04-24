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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»: прогноз на второй матч серии НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»: прогноз на второй матч серии НХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на вторую игру серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.85.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» встречаются в первом раунде плей-офф НХЛ второй год подряд. В прошлый раз «Пантерз» выиграли серию со счётом 4-1, а в итоге добрались до финала и подняли Кубок Стэнли над головой. В новом розыгрыше они всерьёз собираются защитить титул.

Серию с «Тампой» «Флорида» начала с крупной победы со счётом 6:2. Любопытно, что во всех смыслах могучее нападение «Лайтнинг» не так часто доводило дело до бросков в створ ворот Сергея Бобровского. Однако почти со всеми российский голкипер справился. Его визави — Андрею Василевскому — не позавидуешь. «Пантерз» даже реже попадали в створ ворот, однако реализовали многое.

Теперь хозяева наверняка взбодрятся и будут атаковать с особой прытью. Всё-таки ехать в гости к действующему чемпиону при 0-2 в серии — тот ещё аттракцион. Скорее всего, это спровоцирует результативный хоккей во втором матче. Гостям, как показала практика, много моментов не надо, чтобы забить. Да и история очных встреч пестрит голевыми праздниками.

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