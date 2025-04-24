Выручка Sportradar в первом квартале 2025 года превысила € 306 млн

Выручка компании Sportradar, которая занимается аналитикой и поставкой данных, за первый квартал 2025 года превысила € 306 млн, сообщается в отчётности, опубликованной на сайте компании.

По предварительным данным, выручка компании в первом квартале 2025 года оказалась в диапазоне € 307—€ 311 млн. Таким образом, доходы компании увеличились на 14,3%–15,6% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

Квартальная прибыль компании составила € 20–€ 24 млн. Год назад компания фиксировала убыток в € 0,6 млн по этому показателю.

После публикации предварительных финансовых результатов компании стоимость ценных бумаг Sportradar выросла на 8,82%. Стоимость одной акции сейчас составляет $ 25,04.

Полная финансовая отчётность будет опубликована 12 мая.