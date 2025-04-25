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«ПСЖ» — «Ницца»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» — «Ницца»: букмекеры оценили шансы в матче чемпионата Франции
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25 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Ниццу». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.60, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Ниццы» оценивается коэффициентом 5.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Ницца» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

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