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«Бетис» — «Вальядолид»: ставки и коэффициенты на матч Примеры 24 апреля

«Бетис» — «Вальядолид»: ставки и коэффициенты на матч Примеры 24 апреля
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24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры «Бетис» примет «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бетиса» предлагается с коэффициентом 1.22, что составляет приблизительно 81% вероятности. Победа «Вальядолида» оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

Испания — Примера . 33-й тур
24 апреля 2025, четверг. 22:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Вальядолид
Вальядолид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Бетис» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08.

«Бетис» порывается закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Пока что пятое место, которое по новым правилам даёт Ла Лиге дополнительную путёвку, занимает «Вильярреал». Зелёно-белые немного отстают, но график у них лучше, чем у конкурента. Выиграли семь из девяти предыдущих матчей Примеры. Сыграли вничью с лидирующей «Барселоной» (1:1), уступили этому самому «Вильярреалу» (1:2).

Бело-фиолетовые замыкают турнирную таблицу чемпионата Испании. Понижения в дивизионе уже точно не избежать, ведь отставание от безопасной позиции слишком большое. Безвыигрышная серия «Вальядолида» становится всё больше. Насчитывает 13 встреч.

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