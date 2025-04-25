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«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз на матч 25 апреля

«ПСЖ» — «Ницца»: прогноз на матч 25 апреля
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «ПСЖ» — «Ницца».

Ставка: «ПСЖ» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

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Досрочно ставший чемпионом «ПСЖ» доигрывает сезон Лиги 1 в своё удовольствие. Сыграв вничью с «Нантом» (1:1) накануне, парижане покорили рекорд «Милана» по длительности беспроигрышной серии в выездных матчах в истории топ-5 лиг Европы (39 встреч).

«Орлята» горят желанием выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Занимают пятое место, отставание от «Лилля» составляет два очка. Впрочем, несмотря на наличие мощного стимула, «Ницца» победила только в одном из шести предыдущих матчей чемпионата Франции. Одолела сильно ослабленный кадровыми потерями «Анже» (2:1), который борется за выживание. Если нет характера, то и нечего делать в Лиге чемпионов.

У «ПСЖ» есть все шансы продлить свою беспроигрышную серию в первенстве, порадовать родных болельщиков победой. В этом розыгрыше Лиги 1 парижане только два раза потеряли очки дома. «Ницца» не видится соперником, который смог бы зацепиться хотя бы за ничью в Париже.

«Орлята» уступили в четырёх из шести последних очных встреч. По стилю они чем-то схожи с «Арсеналом». Как и лондонцы, весьма слаженно действуют в обороне. Можно сказать, что это тренировка для парижан перед первым полуфиналом Лиги чемпионов, который состоится через четыре дня после этого. Кроме того, не исключаем кадровые перестановки, что дополнительно влияет на результативность.

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