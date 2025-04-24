«Атлетико» — «Райо Вальекано»: кто фаворит матча Примеры, какие прогнозы и ставки

24 апреля в матче 33-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» примет «Райо Вальекано». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 62% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается коэффициентом 6.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Райо Вальекано» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

В матче предыдущего тура чемпионата Испании «Атлетико» бездарно проиграл борющемуся за выживание аутсайдеру со счётом 0:1. Многообещающий сезон загублен. «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также сильно отстал от лидирующей «Барселоны».

«Райо Вальекано» подходит к матчу в ещё более скверной форме, нежели «Атлетико». «Молнии» выдали шикарный отрезок, проведя девять встреч в Ла Лиге кряду без поражений, но на эмоциональном подъёме проглядели предпосылки к спаду. Выиграли только один из девяти последних матчей первенства.