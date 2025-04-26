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Стали известны шансы «Спартака» победить ЦСКА в дерби

Стали известны шансы «Спартака» победить ЦСКА в дерби
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26 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.90 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.50 (28%).

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — ЦСКА не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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