«Барселона» — «Реал» Мадрид: коэффициенты букмекеров на финал Кубка Испании

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26 апреля в финале Кубка Испании встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». «Эль класико» пройдёт на нейтральном поле стадиона «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.