«Барселона» — «Реал»: букмекеры определили фаворита финала Кубка Испании

26 апреля в финале Кубка Испании встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». «Эль класико» пройдёт на нейтральном поле стадиона «Олимпико де Севилья» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.23, что равно приблизительно 44% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.00.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41.

Итоговая победа «Барселоны» доступна за 1.72. Если обладателем трофея станет «Реал», зайдёт коэффициент 2.25.