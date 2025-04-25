«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» Махачкала – «Краснодар» в 26-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.95.

«26-й тур РПЛ открывается матчем в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» будет принимать лидера — футбольный клуб «Краснодар». И всем всё понятно, всё и так на поверхности. «Краснодару» сейчас осечки противопоказаны. Он достаточно убедительно пришёл в себя после крупного поражения от «Зенита». Победа 3:1 по счёту вроде бы как смотрится комфортной и уютной для «Краснодара», но матч с «Ахматом» сложился очень и очень непросто. Я думаю, что непростой получится игра и против Махачкалы.

Махачкала последние два тура играла на выезде — проиграла в Оренбурге, обыграла «Спартак» в Москве. Дома в последних играх махачкалинцы очень результативный футбол показывают, футбол достаточно яркий. Обыграли «Крылья» с четырьмя забитыми мячами, «Химкам» забили четыре мяча. Но «Краснодар» — это команда другого коленкора. И у «Краснодара» нет потерь, все восстановились. Са должен сыграть в этом матче, дисквалифицированные Черников и Оласа вернутся в строй.

«Краснодар», настроенный прямолинейно на результат, безусловно, фаворит этой пары. Если всё пойдет по плану, если «Краснодар» сделает все правильно, то он в этом матче должен одержать победу и увезти важные три очка из Каспийска. А уже потом он будет ждать, как сыграет «Зенит».

Мой прогноз — победа «Краснодара» за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».